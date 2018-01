Semiootik Mihhail Lotman ütles "Aktuaalses kaameras", et moraalselt saab inimest hukka mõista ka siis, kui juriidiliselt on asi lahendatud.

"Kui me räägime ühiskondlikust andeksandmisest, siis ma hästi ei saa aru, mida see tähendab. Minu jaoks on andeksandmine individuaalne akt ja siin tuleb küsida ohvri käest ja nii edasi," sõnas Lotman.

"Mis puudutab seda konkreetset Ojasoo juhtumit, siis mind natuke paneb imestama, et kui ta oleks vägivallatsenud mõne noormehe kallal - kas siis oleks järgnenud samasugune hukkamõist? See on selline retooriline küsimus."