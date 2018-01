Riigikogu sotsiaaldemokraadist liige Barbi Pilvre näeb Tiit Ojasoo kui kultuuritegelase kritiseerimises laiemat probleemi: töötulemuste asemel vaadatakse rohkem tegijate moraalset tausta. Pilvre on igasuguse vägivalla vastu. „Aga kui me hakkame koostama põhimõtteliselt nimekirju nii-öelda moraalselt sobivatest, korralikest, tervetest, stabiilsetest, kainetest ja karsketest kunstitegelastest, siis võime põhimõtteliselt paljude teatrite uksed kinni panna. Ilmumata jääksid ka paljud raamatud,“ rääkis Pilvre.

„Lõpetage kanakarja kambakas!“ kuulutas justiitsminister Urmas Reinsalu eile, kommenteerides 104 pöörduja allkirjaga avalikku kirja presidendile, milles leiti, et näitlejanna kallal vägivallatsenud NO99 teatrijuht Tiit Ojasoo ei tohiks olla vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtupeo lavastaja. Ministri avaldus puhus avalikkuse ja poliitikute seas kired lõkkele ning kõlasid arvamused, et justiitsminister peaks tagasi astuma.

Vabaerakonna esimees Artur Talvik oli sama meelt, kinnitades uudisteportaalile ERR: „Kui keegi on teinud vea ja teda on selle eest karistatud – aga Tiit Ojasoo loo avalikustamine oli väga kõva karistus –, siis on vaja anda talle uus võimalus näidata ennast ühiskonna olulise liikmena.“

Küll aga küttis avalikkuses omakorda kirgi Reinsalu arvamusavaldus: kuidas ometi saab nõnda öelda minister, kelle vastutusvaldkonda kuulub muu hulgas naistevastase vägivalla tõkestamine? Veebiportaali Feministeerium tegijad otsustasid erandkorras ja ilma hääletuseta anda käesoleva aasta šovinisti auhinna üle juba 16. jaanuaril, sest pidasid ebatõenäoliseks, et keegi suudaks aasta jooksul seda taset ületada.

Riigikogu lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvrite toetusrühma esimees Liina Kersna poleks enda sõnul uskunud, et president annab vastuvõtu kontsertetenduse lavastamise õiguse teatrile NO99, mille lavastaja on Tiit Ojasoo. „Tõsi, ma poleks uskunud, et riigipea, kes juhtis sedavõrd jõuliselt aasta tagasi avalikkuse tähelepanu ühiskonna kõige varjatuma ja laialdasema vägivallavormi – lähisuhtevägivalla teemale, teeks sellise valiku. See riivab oodatult ja ilmselgelt paljude õiglustunnet,“ ütles Kersna, keda veelgi rohkem hämmastasid justiitsminister Urmas Reinsalu sõnad.

Peaminister: justiitsministri sõnakasutus on sobimatu

Kersna lisas: „Veel kord – presidendil on oma valikuteks õigus. Küll aga ei tohiks justiitsminister sedavõrd väljakutsuvalt alandavaid, solvavaid ja šovinistlikke sõnu pruukida, sest tema ülesanne on ju lähisuhtevägivalla ohvreid kaitsta. Mul on piinlik ja häbi. Eesti ei pea taluma sellist justiitsministrit. Reinsalul pole enam midagi kaaluda. Tal on aeg tagasi astuda.“

Peaminister Jüri Ratas märkis sotsiaalmeedias: „Mis puudutab justiitsministri tänast arvamuslugu, siis on tema sõnakasutus sobimatu. Soovitasin tal vabandada kõigi ees, keda tema ebaõnnestunud avaldus solvas.“

Nõnda justiitsminister tegigi. Reinsalu ütles eile Õhtulehele: „Minu tänane kommentaar selle kohta, kas ühiskonnas on olemas võime pärast karistamist halastada, on moondunud hoopis küsimuseks, kas ma suhtun naistevastasesse vägivalda kergekäeliselt. Ei, ei suhtu. Igasugune vägivald on lubamatu. Kuri tegu peab saama karistatud. Seda kurssi on ajanud justiitsministeerium varem ja nii ka nüüd. Vabandan oma avalduse sõnastuse pärast, kui see tegi kellelegi haiget.“

President rõhub andeksandmisele

