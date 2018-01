Kõikidele nendele juttudele tõmbas vee peale sakslasest juhendaja ise, sõnades pressikonverentsil, et Liverpool on ennegi Coutinhota ilusat mängu näidanud ja on selleks võimeline edaspidigi.

Selle aasta esimese nädala lõpuks sai selgeks, et seni Liverpooli jalgpallimeeskonna särki kandnud Philippe Coutinho vahetab klubi ja kolib päikselisse Barcelonasse. Jalamaid hakkasid erinevad vutiportaalid kädistama, et kuidas saab küll Jürgen Klopp ilma oma ründetalismanita hakkama ja kes võiks brasiillast asendada.

Nii läkski. Liverpool näitas koduväljakul City vastu hambaid ning Punaste (Liverpooli hüüdnimi - toim) kihvad osutusid nii teravaks, et liigatabeli suveräänne liider noppis oma võrgust välja neli palli ja pidi tagatipuks tänavu esmakordselt Premier League'is platsilt kaotajana lahkuma. Võidumängu valguses, kus Liverpooli väravate eest hoolitsesid Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino, Sadio Mane ja Mo Salah, on paslik küsida: kas Liverpool mängib Coutinhota paremini?

Et iga ajakirjaniku nägemus „paremast jalgpallist“ on erinev ning riigiti võib arusaam ilusast vutist varieeruda nagu kameeleoni nahavärv, on targem otsa vaadata numbritele. Virtuooslik brasiillane jooksis hetkel 47 punktiga liigatabelis kolmandat kohta hoidva Liverpooli särgis tänavu Inglismaa kõrgliigas platsile 14 kohtumises. Selle aja jooksul said mehed võidurõõmu tunda kokku kuuel korral, seitsmel korral lepiti viigiga ning korra (1:4 Tottenhamiga ) tuli tunnistada vastaste paremust.

Robustselt väljendades tõi Coutinho meeskonnale küll 25 punkti, kuid keskmiselt tähendas see vaid 1,8 punkti mängu kohta. Liverpooli võiduprotsent brasiillase osalusega mängudes oli ainult 43%.

Ülejäänud üheksas kohtumises, kus Klopp erinevatel põhjustel ründetuusa väljakule ei saatnud, on Liverpool võitjana väljunud seitsmel korral. Hooaja avamängus tuli lisaminutitel leppida 3:3 viigiga Watfordi vastu ning korra (0:5 Manchester Cityga) on tulnud tunnistada ka vastase paremust. Keskmiselt teeniti neis mängudes 2,4 punkti ning võiduprotsendiks on fenomenaalne 77,8.

Loomulikult võib ka sellisel juhul mängima hakata mängudekalender ning konkreetne vastane. NBA sõpradele on ammu tuttav termin scheduled loss ehk mängugraafikust tingitud kaotus. Mõlema seeria puhul (nii Coutinhoga peetud 14 kohtumist kui ka brasiillaseta mängitud 9 mängu) olid üle poolte vastastest esikümne meeskonnad. Kui aga lüüa oponentide liigapositsioon ühtseks arvuks, selgub taas, et mängudes, kus FC Barcelona värske täiendus platsil ei käinud, oli vastaste liigakoht kõrgem kui vastupidises olukorras.

Lõplik tõde selgub muidugi jalgpalliväljakul ja vutimaailmas loetakse tibusid maikuus. Omaette teema on, kuidas saab pallimängus, kus kohtumise tulemus sõltub 11 mängija koostööst, väita, et ühe palluri kaotus tähendaks meeskonnale nõnda suurt maksahaaki. Äkki polnudki Coutinho Liverpoolile nõnda asendamatu?