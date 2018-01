Probleem on aga selles, et meie organism on kohati liialt happeline ja seda üsna proosalisel põhjusel: meie toidulaud sisaldab endas palju liha, nisu, riisi, suhkrut, alkoholi, kohvi ja töödeldud toitu, mis muudab meie organismi üsnagi happeliseks.

Hape kehas iseenesest ei ole sugugi halb, kuid on oluline, et seda poleks organismis üleliia palju. On ju mao happeline keskkond vajalik mitte ainult toidu seedimiseks, vaid see aitab ka võidelda mõningate mikroobide vastu.

Organismi ideaalne pH-tase on 7,365 ehk teisisõnu peaks see olema kergelt aluseline. Kui ideaalsest pH-st on kaldutud happelisema poole, väheneb organismi võime omastada toitaineid ning vitamiine ja mineraale. Seetõttu langeb omakorda rakkude energiatootlikkus ja kahjustub rakkude taastumisvõime, nõrgeneb keha võime toota ensüüme ja hormoone, häiritud on ka seedesüsteem ning keha muutub vastuvõtlikuks rasvumisele ja paljudele muudele tervisehädadele. Happeline veri mõjub halvasti ka keharakkudele, mis ei saa seetõttu edukalt bakterite vastu võidelda.

Kuidas vähendada organismi happelisust?

(Martin Ahven)

Kõige efektiivsem tee happelisuse vähendamiseks on muuta kardinaalselt oma toitumist ning vähenda happelise toidu nagu liha, piimatoodete, munade jne. osakaalu ja suurendada aluseliste toiduainete nagu puu- ja köögivilja osakaalu menüüs. Lisaks sellele aitab organismi happelisust vähendada ka aluselise vee joomine.

Siinkohal tasubki proovida Bulgaariast pärit tugevalt aluselist Devini vett. Devini mineraalvesi pärineb Bulgaariast Rodope mägede südames asuvas Devini linnakese allikast nimega Devin Sondazh 5.

Devini mineraalvesi jõuab maapinnale 44 kraadisena ning villitakse samal temperatuuril töötlemata kujul pudelitesse. Seega on nii mineraalide sisaldus kui ka vee tugev aluselisus (pH tase 9,4) ja looduslikud omadused tehislikult muutmata. Tõsi küll, mullidega Devin Air pole enam sedavõrd aluseline, sest on karboniseeritud.

Devini vesi on seetõttu ka suurepärane kaaslane sporti tehes, kuna aluseline vesi aitabki kaasa organismi kiiremale taastumisele. See tasakaalustab hapnikuvaeguses töötanud keha tekitatud ainevahetuse jääkproduktid. Lihtsamalt öeldes – aluseline vesi aitab neutraliseerida lihastes olevad piimhapped, mis tekitavad valu ja ebamugavustunnet. Pole hapet, pole probleemi!

Kuidas aluseline vesi maitseb?

Testisime toimetuses isekeskis Devini vett ning millised olid testijate hinnangud:

(Martin Ahven)

Devin Air - karboniseeritud mineraalvesi. Mulle meeldis, et sel polnud seda soolast maitset, vaid tegemist oli mõnusa ja värskendava veega. Ja polnud ka liiga mulline, mis jätab tunde, et ise mullitad pärast.

Sõin lõunaks üpris soolast rooga ja Devini karboniseeritud mineraalvett läks pärast sööki lausa kamaluga.

Mulle meeldib pudeli suurus – pole liialt pisike ehk siis ei pea seda veeautomaadis pidevalt täitmas käima, samas pole see ka selline suur 2-liitrine balloon, vaid kui on suurema käekoti päev, siis on seda superhea kotti pista.

Mina, kui mitu korda nädalas jõusaalis käiv meesterahvas, leian, et karboniseeritud vesi on hea viis pärast rasket jõutrenni oma keha mineraalide ja vitamiinide taastamiseks. Ma olen tegelikult ausalt öeldes Devini vett ka varem ostnud, et selle headus ei tulnud mulle sugugi üllatusena!

Mõnus ja puhta maitsega vesi. Palju parem kui kraanist tuleb. Eriti hästi mekib peale rasket trenni. Mõnus värskendus, sobiks hästi randa kaasa suvisel ajal. Enamasti olen Värskat joonud, aga nüüd jätan kindlasti Devini karboniseeritud vee meelde - sellega oleks mõnus erinevaid alkoholivabu- ja alkoholikokteile teha. Kusjuures sellega sobib ka viina lahjendada - ohtralt sidrunit sisse ja tervislik kokteil ongi valmis. Ka smuuti sisse oleks Devin kraanivee asemel väga hea vurtsuga vaheldus.

Veel ja veel on kindlasti vahe sees, kuid Devin on mõnus ja kergete mullidega. Ei ole liiga gaasiline, aga samas ka mitte liiga lahja, kindlasti mõnus kosutus peale trenni. Mõtlen katsetada Devinit koos käsitsipressitud granaatõunamahla ja laimiga.

Mulle tundub, et ta on natuke soolaka maitsega ja meeldib see, et vees on mineraale ja selle maitse on pehme ja värskendav. Pudel on käepärane ja mõnusa kujuga, katsetasin panin sidrunimahla hulka ja mullivesi peale ja sain väga hea ja puhta suhkruvaba "sidrunilimonaadi".

Devini aluseline mineraalvesi - puhta ja mõnusa mekiga. Meeldib ka see, et pudel on piisavalt suur, mistõttu saab Devinit osta kraanivee asemel ja jätkub kauemaks! Kuna Devini mineraalvesi pakub kuulu järgi väga head peojärgset leevendust, siis proovisingi laupäevasel pohmapäeval just sedavett. Sekundiga loomulikult vesi päeva ei päästnud, kuid leevendus saabus siiski kiiremini, mistõttu juba laupäeva õhtul läksin jõusaali, kui enamasti oleksin pühapäeva lõunani lebotanud. Devin sisaldab ka palju erinevaid mineraale, mis on minu jaoks väga oluline, sest vesi on minu igapäevane lemmikjook, mistõttu tahaks veest ka muid kasulikke aineid saada. Tõeliselt kvaliteetne vesi!