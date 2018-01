“Ma ei ole preagu veel enda jaoks selgeks saanud, mis positsiooni ma seal võtan. Ma tahaks jääda iseendaks, tahaks olla aus. Kui on midagi tõesti väga head, siis ma kiidan seda etteastest või noort artisti, kui on midagi, mille kallal norida, siis peab seda ka kindlasti ütlema, sellepärast, et heas mõttes kriitika viib meid edasi. Asju ütlemata ei saa jätta, mis kriibivad silma või kõrva,” rääkis ta "Seitsmestes".

Täna selgusid kõik superstaarisaate uue algava hooaja kohtunikud, kelleks on juba saate veteran Mihkel Raud, Koit Toome ning Ines. Pika lauljakarjääriga Ines ütles kindlasõnaliselt, et tema kohtunikuna kritiseerida ei karda ning kui ta näeb midagi, mis kriibib silma või kõrva, ütleb ta selle ka välja!

“Meil on veel üks koosolek produktsiooniga tulemas, ma ei oska öelda, mis meile seal öeldakse. Aga ilmselgelt me jääme kõik siiski iseendaks ja Mihkel võtab selle kõige karmima rolli ikka enda õlgadele, aga mine tea, võib-olla on tema ka leebemaks muutunud aastatega, ma ei saa tema eest rääkida,” naeris ta.

Inese sõnul ei mõelnud ta kohtunikuks hakkamise pakkumist saades kaua, et jõuda otsuseni, et ta on nõus selle rolli enda kanda võtma.

“Ma hetke ikka mõtlesin, aga kuivõrd mul on väga pikk koostöö ajalugu selle saate produktsioonitiimiga, siis ma väga pikalt mõtlemisaega ei võtnud. Ma tean neid juba väga hästi ja nendega töö sujub kenasti. Superstaarisaade ise on üdini kihvt ja põnev saade, mida ma olen alati jälginud. Niiet väga pikalt mul aega ei läinud,” tunnistas naine.

Ines ei usu, et tal kohtunikuna ülisuur vastutus noorte lauljate ees on, kuna tema kõrval istub veel ju kaks teistki kohtunikku, kes samuti edasipääsejate üle otsustama peavad.

“Ma arvan, et päris nii ei saa öelda, et ma muudan kellegi elu. Õnneks sellepärast ongi kohtunikepingis kolm inimest, kui ikka kaks ütlevad jaa, siis saab ilusti kollase lehe ja saatesse edasi. Ainult ühest eitavast vastusest ei piisa, et kedagi välja kukutada,” sõnas ta.

Lauljatar nendib, et superstaarisaade annab noortele väga kõva kooli ning nii mõnigi võib seal ka haiget saada.

“Aga elu ongi selline! Elus peabki natukene ka haiget saama ja neid raskeid hetki läbi tegema, et jälle tõusta ja olla tugevam ja parem.”

Tuleb jääda iseendaks!

Ines on isegi end talendisaates proovile pannud, nüüdseks lausa ligi 20 aastat tagasi, saates “Kaks takti ette”. Ines tunnistab, et temale tundus tol ajal see saade kui tema aja superstaarisaade.

“See oli midagi sellist, mille kohta ma mõtlesin, et kui ma kunagi sinna saatesse saaks! Aga see oli mu elu õnnelikem päev, kui ma selle kirja sain ETV-lt, et ma olen pääsenud televooru. Mul on see päev meeles, ma olin tõesti väga õnnelik. Mõnes mõttes võib see elu muuta ja see on noortele väga tähtis, kui nad pääsevad sinna saatesse,” nentis Ines.

Naine tunnistab, et tema jaoks oli seal saates kohtunike ette astumine ülimalt närvesööv.

“Minu jaoks oli see ikka midagi metsikult põnevat. Oi issand, kuidas ma värisesin, ma oli nii närvis, et see on kirjeldamatu. Selles mõttes ma mõistan neid noori, kes astuvad meie ette “Superstaari” käigus ja võib-olla jalg väriseb või hääl väriseb. See on kõik loomulik ja võib-olla isegi armas. See võib lisada isegi teatud plusspunkti.”

Saatesse “Kaks takti ette” sattus Ines omal ajal tänu sellele, et õde teda sundis ja tagant utsitas, kuna ta oli ise veel tol ajal väga arg ja tagasihoidlik.

“Tänu õele ma sinna läksin ja see on nii hea, kui on neid kaasaelajaid ja utsitajaid. Ma loodan, et sel aastal on ka noortel need kaasaelajad kaasas!” sõnas ta.

Noortele lauljatele, kes “Eesti otsib superstaari” saatesse saada tahavad, ei ole Inesel soovitada muud, kui seda, et tuleb jääda iseendaks!