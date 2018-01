Eile siitilmast ootamatult lahkunud Dolores O'Riordan oli oma bändiga The Cranberries armastatud laulik paljude 90ndate laste jaoks. Cranberriese muusikat kasutati väga palju ka filmides.

Hollywood Palmsi kinomaja tegi kokkuvõtte tuntud filmidest ja telesarjadest, mille stseenide taustal võib O'Riordani häält kuulda. Näiteks Cranberriese laul „Dreams“ filmis „Sulle on sõnum“ („You've Got Mail“) ja „Zombie“ sarjas „Kontor“ („The Office“).

Milliseid filme ja sarju, kus Cranberriese laule on kasutatud, tead sina?

It's inaccurate to say The Cranberries were on *every* movie/TV soundtrack from the 90s, but they were certainly on a lot of them - their music appeared in hundreds of shows and films. Here's a taste of just a few moments Dolores O'Riordan made all the more memorable. pic.twitter.com/9cTRlREjKc