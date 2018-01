President Kersti Kaljulaid sai eile 104 allkirjaga avaliku kirja, milles taunitakse 2016. aastal näitlejanna kallal vägivallatsenud NO99 lavastaja Tiit Ojasoo kaasamist EV 100. aastapäeva vastuvõtu kunstilise programmi loomisse. Üks allakirjutanutest oli kirjanik Sass Henno.

"Mind häirib tema puhul mitte lavastajana, vaid naispeksjana just see, et see vabandus, mis kõlas, ei olnud päris siiras. Ma olen tema juhtumist varem ka kirjutanud ja alati kipub tulema nendesse juhtumitesse "aga", selline eneseõigustus esimese reaktsioonina. On mingid teemad ühiskonnas, kus see "aga" võiks pausi peal olla," sõnas Henno "Ringvaates".

"See on minu pöördumine Ojasoole mõttena, et kui sa ühiskonnas valestiolevat nii terava pilguga lahkad, võibolla oleks õige ka endas katkiolevat natuke lahata. Kõlas õigustus, teema vaibus, sai juriidiliselt korrektse lahenduse, mis on mõnede jaoks täiesti piisav. Aga moraalselt see jääb minu jaoks üles."