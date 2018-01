President Trumpiga tülli läinud endine nõunik ja presidendikampaania peastrateeg Steve Bannon peab ilmuma vandemeeste kogu ette tunnistusi andma, vahendab BBC.

Eriprokurör Robert Mueller, kes uurib Trumpi presidendikampaania ja Vene ametnike seoseid, andis Bannonile käsu kohtusaali ilmuda. 16. jaanuaril pidi Bannon ka kongressi luurekomisjoniga vestlema. Kongress uurib president Trumpi ja Venemaa seoseid Muellerist eraldi.

President ütles oma pikaaegsest liitlasest ja tema eduka kampaania võtmeisikust Steve Bannonist lahti siis, kui selgus, et Bannon rääkis ajakirjanik Michael Wolffiga viimase raamatu tarbeks. Oma intervjuus ütles Bannon väidetavalt, et kohtumine presidendi poja, Donald Trump Jr. ja venelaste vahel oli „riigireetmine“ ning „ebapatriootlik“. Kõnealune kohtumine leidis aset 2016. aasta juunis ning venelased pakkusid Trumpi pojale kompromiteerivat materjali isa rivaali Hillary Clintoni kohta. Võimalik, et kutse tunnistusi andma oleks tulnud nagunii, hoolimata Wolffi kõmulisest teosest.

Bannon oli Trumpi presidendikampaania peastrateeg ja tema „America First“ („Ameerika esimesena“ - ingl. k.) loosungi kujundaja, samuti populistliku sisuga uudistesaidi Breitbart endine tegevjuht. Sellelt töökohalt lahkus ta 10. jaanuaril, Valgest Majast eelmise aasta augustis.