Esmaspäeva esimesel tunnil jättis The Cranberriese lauljatar Dolores O'Riordan (46) produtsendist sõbra kõneposti elurõõmust pulbitseva sõnumi. Kell üheksa hommikul leiti Londoni hotellitoast tema surnukeha. Ei The Cranberriese omaaegne pöörane menu ega emaks saamine ei suutnud kustutada Dolorese hirmsaid lapsepõlvemälestusi ega enesehävitustungi.

Iiri lauljanna viibis Londonis, et salvestada koos hevibändiga Bad Wolves versioon The Cranberriese 1994. aasta megahitist „Zombie“, mis oli inspireeritud IRA omaaegsest pommirünnakust. Plaadifirma Eleven Seven Music produtsent Dan Waite ütles, et uudis Dolorese surmast šokeeris teda sügavalt. Mees, kes oli The Cranberriesega töötanud Universal Recordsi leival olles ning sestsaadik lauljatariga sidet hoidnud, oli Daily Maili hinnangul viimaseid inimesi, kes temaga enne surma kontaktis oli.

„Dolores jättis mulle veidi pärast südaööd kõneposti sõnumi ja rääkis, kui väga talle meeldis Bad Wolvesi versioon „Zombie'st“. Ta ütles, et ootab meie kohtumist stuudios ja vokaalide salvestamist.“ Dani sõnul oli O'Riordan elurõõmu täis. „Ta viskas nalja ja ütles, et kibeleb sel nädalal minu ja mu naisega kohtuma.“