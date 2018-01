Natuke ebatavaline on Soomere väitel ka see, et Atlandi madalrõhkkond ulatub Prantsusmaani välja. „Selle tulemusena on meil tuul kagust või pigem isegi peaaegu lõunast. Tugevad kagutuuled on meie kandis üsna ebatavalised,“ nentis Teaduste Akadeemia juht.

Teadlase sõnul on meretaseme seisukohalt praegu oluline ennekõike see, et tuul puhub maismaalt mere poole. „Tavaliselt langeb meil meretase arvestatavalt siis, kui puhuvad idatuuled, mis viivad vee meie rannikult Taani väinade poole ja pressivad selle siis osalt Põhjamerre,“ kirjeldas Soomere. „Teisipäeval-kolmapäeval on olukord teistsugune. Kagu- ja lõunatuuled pressivad vee hoopis loodesse Botnia lahte. Seal võib veetase mõnes kohas ulatuda ligi 1,5 meetrit üle pikaajalise keskmise.“

Soomere sõnul langeb meretase siis, kui selles suunas, kuhu tuul puhub, on hästi pikk ja mitte väga sügav mereala. „Botnia laht on just selline. Et vesi sealt kuhugi välja ei pääse, taastub tavaline veetase üsna kiiresti pärast kagutuule vaibumist või pöördumist.“

Soomere sõnul tuleb praamimeestel karta Väinameres madalat vett kahel juhul: tugeva kirde(ida)tuulega ja tugeva kagutuulega.