Eesti riigi sajandi juubeli künnisel mõtestame presidendi kõnega kaasnevaid sümboleid. Pärast uusaastakõnet ei kõlanud riigihümn. See oli sümbol. President tõstis oma esimeses aastapäevakõnes esile perevägivalla probleemi ja kutsus seejärel järgmise pidupäeva etendust lavastama perevägivallatseja. Seegi on sümbol. Tõsi, presidendi jaoks on see andestamise sümbol ja pole väga põhjust tema siiruses kahelda, kuigi seda otsust tulnuks selliselt kommunikeerida tunduvalt varem. Praegu võib põhjendus tunduda otsituna ehk kriisitulekahju kustutamisena, sest kui presidenti ei saa tõsiselt võtta aasta kõige tähtsama kõne kontekstis, siis kunas üldse saab? Kuid siin on kõigil senistel osapooltel võimalus vigade paranduseks. Mida aga ei tohi unustada nüüd ja tulevikus, on Eesti justiitsminister Urmas Reinsalu mõtteavaldust, kus ta nimetas muu hulgas oma põhiseaduslikku sõnavabadusõigust kasutanud 104 inimese avaldust kanakarja kambakaks, lisades, et „kui ma tema (Ojasoo – toim) lepitusmenetluse juhtumi kohta omal ajal arvamust avaldasin, siis mõistsin ma naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust.“

Ehk Eestil on justiitsminister, kes kahetseb oma naistevastast vägivalda tauninud avaldust. Motiivid, mis sellise äratundmiseni viisid, pole olulised, need on praeguseks vaid õigustused. Isegi Reinsalu hilisem avaldus polnud siiras vabandus, vaid sõnakõlks, sest siiras vabanduses ei pea täpselt selgitama, kelle ees vabandatakse, sest vabandus on universaalne – sa kas kahetsed öeldut või ei kahetse. Pigem jäi mulje, et Reinsalu alandus vabandama vaid ministriportfellist kinnihoidmise nimel.

Tavapärane pole seegi, et peaminister Jüri Ratas isiklikult peab klaarima oma ministri väljaütlemisi. Viimati pidi ta seda tegema, kui ministrikoha kaotas Mihhail Korb, kellele said saatuslikuks samuti paar lauset. Kusjuures Korb rääkis teemal, milles temal otsest mõjuvõimu (NATO olemasolu Eestis) pole, kuid perevägivalla temaatika on täielikult Reinsalu koordineerida ning tuletame uuesti meelde: Urmas Reinsalu kahetses naistevastase vägivalla hukka mõistmist.