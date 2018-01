Selleks et endid näha, peame astuma endast eemale ja vaatama seda uue, värske pilguga. Seda on raske teha just nõukogude ajal elanud generatsioonil, kes polnud sõjas osalemiseks piisavalt vanad ja on kasvanud üles passiivse vastupanu meelestatuses. Nii on suremas välja rahvusriik kui sotsiaalne konstrukt ja nii sulab ka Eestis jää. Jääaeg lõpeb ja mammutid surevad välja.

Eesti müüdimurdmine toimub vastupidiselt Soome omale vaevaliselt. Jälgides ühiskonna vanemate kihtide tihti ebaviisakat ja emotsionaalset vastukaja on selge, et Eesti enesekuvandiga on midagi valesti.

Jääaeg oli terve NSVLi püsimise ajal, kui olime maailmast isoleeritud. Kuid maailm meie järele ei oota. Nüüd on selge, et vanemal generatsioonil mingit plaani või suunda polnudki: iseseisvuse ajal prooviti edasi minna sealt, kust pooleli jäi.

Kuid maailm muutus ja praegune vabariik pole muidugi see, mis enne okupatsiooni. Laias laastus on rahvuslik äärmus Eestis hirmul ja seetõttu klammerdutakse kõigesse vanasse ja nostalgilisse. Keeldutakse uurimast oma ajalugu objektiivselt ega soovita mõtestada riiklikke sümboleid ja oma kohta maailmas. Sest vanal Eestil kui rahvusriigil, kui etniliselt puhtal riigil pole maailmas mingit kohta. Ellu ei jää tugevaim, vaid kohanemisvõimeliseim. Tankide ja padrunite arv ei aita impeeriumil ega väikeriigil püsida. Nii peab ka Eesti kasvama ja arenema, mitte jääma igaveseks uulitsapoisiks.

Väga hea, et soomlased meilt hümni autoriõiguste rikkumise eest summasid sisse nõuda ei viitsi. Meie hümn on väike abipakike näljas Ida-Euroopa riigile. Vanad laulupeod ja muud sümbolid jäävad aina õõnsamaks, sest need ei arvesta kodanikega, vaid ähmaste piirjoontega rahvusega.

Eestis pole muud muret kui riigi olemuse uuesti defineerimisega kaasnev vanade inimeste närvivapustus. Sama kogu-aeg-on-nii-olnud-mentaliteet, mis käib kaasas ahistamisele teistmoodi vaatamise ja muude katkiste mudelite avastamise ja parandamisega. Psühholoogiliselt pole inimesel oma identiteeti, vaid samastutakse massi või mõne sümboliga. Kui see sümbol kahtluse alla panna, tunneb säärane inimene end samuti rünnaku all olevana.

Hümni ärajäämine, laulupeo ja rahvusluse kritiseerimine tekitavad teatud rahvastikusegmendis vägivaldse reaktsiooni, kus argumentide asemel on puhas emotsioon. Nii oli ka nõukogude ajal partei kritiseerimisega. Nõukogude mentaliteedi edasikandjad on aga enamjaolt just tollel ajal elanud inimeste käitumis- ja mõtlemismustrites kinni, millest nad ise aga teadlikud ei ole.

Eesti saab vabaks

Eesti pole veel vaba, aga on sinnapoole teel. Vabaneda tuleb esmalt valedest ja tumedatest nurkadest, mis meil on omariikluse koha pealt läbi vaatamata. Mis mõte on õõnsal sümbolil? Miks anda Venemaale propagandaks hagu juurde?

Mida rohkem endile valetame ja avatud dialoogist keeldume, seda enam sarnaneme sellise sotsiaalse korraldusega nagu on praegu Venemaal. Võiksime siiski Soome poole hoida. Eestil pole enam luksust olla isoleeritud reservaat, sest NSVL oli mingis mõttes ka mugavustsoon: üks kindel vaenlane, kellele vastanduda ja kõik rahvuslik oli hea tugisammas. Iseseisvuse saavutamisega peame aga sellest edasi kasvama ja vaatama üle vanad tööriistad – nendega ei anna enam põldu harida. Ikaldus tuleb. Meil seisab ees suur töö – eneseanalüüs ja eestluse taasmõtestamine. Uuem generatsioon tegelikult liigubki edasi ja kõik muu tuleb niikuinii. Meie ühiskondlikuks miinuseks on tabu, mis keelab teatud teemadel rääkimast. Valitsenud on üks kindel rahvuslik narratiiv.

Kas hümni laulmata jätmine pani Pika Hermanni kokku varisema? Ei. Need on sümbolid, mis on inimväärtuseta vaid laulujorud. Lipp ilma inimvabaduse austamiseta on vaid kirev laudlina. Paljud eestlased õhkavad moodsast riigist, kuid see tähendab rohkem isiklikku vastutust ja vabadust. Vabadus ja vastutus söövitavad rahvusriigi minevikuga inimese identiteeti ja on kahtlased. Sest paljud ei tunne end ära, kui ei korrata samu rituaale, kummardata samu fetišeid ja räägita sama juttu.