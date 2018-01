Martin Helme, EKRE fraktsiooni esimees: Kui ideoloogiline “meie mees” ajab mingeid asju, siis tema süüteod muutuvad kuidagi nähtamatuks või kuuldamatuks. See muudab praktiliselt mõttetuks igasugused „#MeToo“ ja teised naiste õiguste eest seisvad ettevõtmised. (…) Ega ma ei arva ka, et inimesed peaksid elu lõpuni olema paariad, kui nad on millegagi hakkama saanud – meil on ka karistusregister, mis teatud aja jooksul ju ikkagi kustub. Aga elementaarne sõrmeotsatunnetus, mis on õige või vale, võiks ikka olla! ÕL

Gea Kangilaski, Tartu volikogu liige, SDE: Mul tekkis küsimus, kus on riikliku seisukoha väljendamise ja kord juhtunu eest vastutuse võtmise mõistlikud piirid, sest kirjas on koht, kus taunitakse valikut, et „programmi looma (on kutsutud) teater NO99 ja selle liige Tiit Ojasoo". See viitab, justkui poleks NO99 iseenesest hea valik või justkui peaks teatergi jääma jagama ühe sellega seotud inimese süü- ja vastutusekoormat, võtma enda kanda osa karistusest ja seda ka avalikult kandma. FB

Mihkel Kunnus, semiootik ja kirjanduskriitik: Meie president jäi iseendaks, tähendab, ei tunne liigset vaimustust sümboolsete struktuuride ja pühaduste vastu. Eks ole ta teatud ringkondi ka ärritanud küll kirikusse jaheda suhtumise eest, küll mitte piisava pieteediga hümni suhtumise eest. Ma arvan, et see on hea, sest alternatiivid oleks hullemad. Mihkelkunnus.blogspot.com

Meelis Oidsalu, teatrikriitik: Mu arvates on selle 104 kirjaga lolliks mindud. Ojasoo astus teatrijuhi ametikohalt tagasi. Ta on vabandanud. Mida ta edasi peaks tegema, et üldse Eestis elada saaks? (…) Kellegi sümbolina kottimine on seda laadi heasoovlikkus, mis ei too kellelegi head. ERR

Indrek Saar, kultuuriminister, SDE: President Kersti Kaljulaid kutsus eelmises aastapäevakõnes üles koos pingutama, et Eestis oleks vähem kurjust. Kurjuse vähendamisele ei aita kaasa üleskutsed mitte andestada, ega ka üleskutsujate kanakarjaks sõimamine. FB