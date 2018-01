Kardashianide-Jennerite teleperekonna matriarh Kris Jenner lasi ebatavalisel moel välimust kohendada.

Nimelt lasi 62-aastane Kris ilusamaks lõigata enda kõrvalestasid.

Kris tunnistas esmaspäevases "Keeping Up With The Kardashians" episoodis, et ta tunneb ebakindlust oma väljaveninud kõrvalestade pärast. Kirurgiline protseduur kestis vaid 30 minutit ning selle käigus lõigati mõlemast kõrvalestast ära kolmnurkne tükk.

Kris oli tulemusega väga rahul, kuid tema modellist tütar Kendall Jenner ei pannud muutust tähelegi.