Kuigi jube mugav ja loogiline võib tunduda ka rätikute hoidmine vannitoas, siis ei tohiks me seda tegelikult tervisele mõeldes teha, kirjutab The Sun.

Vannist tulles on mõnus astuda sooja ja pehme vaiba peale. Sel hetkel keegi meist vaevalt mõtleb, et kui puhas või must see vaip seal jalgade all on.

Teine oht on peidab end vannituppa pandavates vaipades.

Vannitoamatid on suurepäraseks keskkonnaks mikroobide ja bakterite arenguks ja levikuks.

Professionaalsed koristajad soovitavad, et vähemalt korra nädalas tuleks leida see aeg, et oma vannitoavaip pessu pista. Kõik ikka selle nimel, et hoida oma tervist, puhtust ja värskust.

Eksperdid rõhutavad, et lisaks pesemisele on ka oluline, et vaip saaks enne uuesti kasutusele võtmist korralikult kuivada. Kui kiirustad ja paned vannituppa pooleldi kuivanud vaiba tagasi, siis lood bakteritele tegelikult veelgi suurepärasema keskkonna.

Oluline on ka see, kui suur on te perekond. Kui sagedasti vaipa kasutatakse ja sinna peale astutakse.