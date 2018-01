Televaatajad on ehk märganud, et sarjade-saadete taustakaadrites vilksatavad alatihti samad näod – tegijamad „saristatistid“ leiavad pea igal nädalal võimaluse end mõnele võttele sebida. Üks neist, Remi Tamm, on välja võidelnud juba korralikke sõnalisi osi, samas ei ütle ta ära ka massistseenides osalemisest. „Igas pulmas ei saa peig olla ning käin ka niisama aega veetmas, lõbutsemas ja õnnehormoone kogumas,“ sõnastab ta statistiksolemise võlu.

„Ootame mängufilmi „Elu hammasratastel“ võttele igas vanuses stuudiopublikut. Riietus pidulik. Tellime sööki ja jooki! Kohal on näitlejanna USAst ja muudki põnevat juhtumas!“ – ahvatlev võimalus visata pilk filmitegemise telgitagustesse. Kuigi ma pole kõnealusest linateosest veel midagi kuulnud, panen end kirja: ikkagi süüa ja juua pakutakse.

Võtan märkust „riietus pidulik“ sõna-sõnalt ja löön end uhkelt üles – ehk filmitakse glamuurset õhtusööki või muud taolist.

Kohale jõudnud, avastan, et olen glitriga üle pakkunud. Mõni mees on kampsunis ja mõni naine teksapükstes. Küll aga on pea pooled kohale tulnud kolmekümnekonnast inimesest mulle juba teistelt televõtetelt nägupidi tuttavad