Politsei pressiesindaja Seiko Kuiki sõnul on pipragaas enesekaitsevahend, mida tohib kasutada rünnaku tõrjumiseks. Pipragaasi siseruumis kasutades tuleb lihtsalt arvestada sellega, et see võib kanduda kõrvalistele inimestele või iseendale.

Politsei hinnangul ei ole mõistlik pipragaasi niisama varga peatamiseks kasutada. "Aga kui ta lööb või on muul viisil ohtlik, siis võib see kõne alla tulla. Kergekäeliselt ei tohi kunagi gaasi kasutada," selgitab Kuik.

Arsenali keskuse turvamehe tööandja Viking Security AS selgitab, et töötaja tabas varguskatselt kaks noormeest, kes olid agressiivsed ja osutasid kinnipidamisel vastupanu. Samuti sõnab turvafirma esindaja, et nende turvatöötajatel on kasutusel lokaalsema toimega gaasipihusti, mis ei ole teistele ohtlik.