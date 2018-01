Täna päästeti Õismäe tiigilt luik, kes oli jäätunud veekogult võimetu minema lendama. Ületoidetud luik viidi taastuma metsloomade hoiukodusse.

Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul olid inimesed luige üle toitnud ning ta oli seetõttu lennuvõimetu. „Tänu tähelepanelikele kodanikele ja päästeameti abile viisid Eesti Metsloomaühingu esindajad lennuvõimetu linnu hoiukodusse, kus teda jälgitakse ja kontrollitakse tema toitumist. Peale dieeti, kui luik suudab jälle lennata, lastakse ta tagasi loodusesse,“ ütles Jürgenson.

(Haabersti Linnaosa Valitsus)

„Kui veelinde toidetakse saia ja muu neile mittesobilikuga, siis on oht, et linnud muutuvad lisatoidust sõltuvaks ja neil kaob ära rändeinstinkt. Tegelikult teevad inimesed linde toites neile pigem kahju kui kasu. Linnud saavad omapäi hakkama ja seda paremini kui me arvata oskame. Seetõttu palume veelinde mitte toita. Oleme paigaldanud Õismäe tiigi äärde ka lindude toitmist keelavad sildid, aga kahjuks ei ole need tulemust andnud ja linde toidetakse endiselt. Seekord lõppes selle luige jaoks kõik hästi ja loodan, et inimesed õpivad sellest ning Õismäe tiigil enam linde ei toida,“ rääkis Jürgenson.