„Kui me hakkame rääkima oma ajaloost, läheb pilt alati kuidagi halliks ja kannatajalikuks. Aga oleme ju laulu- ja muusikarahvas, meile meeldib televisioonist muusikasaateid vaadata ja oleme uhked oma laulupidude üle. Samas – pehmelt öeldes napib filmides muusikat,“ selgitab filmiprodutsent Kristian Taska, miks ta kavatseb Eduard Bornhöhe romaani „Tasuja“ ekraanile tuua meeleoluka muusikafilmina. „Mujal maailmas tehakse ju muusikafilme päris hoogsalt ja edukalt,“ ütleb Taska. Filmile lubas muusika kirjutada Jarek Kasar ja lavastaja on Jaak Kilmi. Kes aga hakkaks kahe aasta pärast ekraanile plaanitavas „Tasujas“ mängima legendaarset peategelast Jaanust? „See pole veel kindel,“ kinnitab Kristian Taska. „Kuidas ma saakski nimetada peategelase kehastajat, kui Martin Algus hakkab filmi stsenaariumi alles veebruaris kirjutama? Enne tuleb ikka lugu paika saada ning alles siis tekivad režissööril täpsed mõtted, keda ta ühes või teises rollis näeb.“ Produtsent Kristian Taska (TEET MALSROOS) Kui Taska käest küsida, kas selle 1343. aasta Jüriöö ülestõusu sündmusi käsitleva, 1880. aastal ilmunud romaani ekraniseering võiks sündida rahvusromantilises võtmes, vastab ta, et muusikafilmist rääkides mõtled tahes või tahtmata, kas või alateadvuses, „Viimsele reliikviale“. „Teistpidi vaadates – nii kui me hakkame rääkima oma ajaloost, läheb pilt alati kuidagi halliks ja kannatajalikuks. Võib-olla saaks lauluga kuidagi lusti juurde. Ent ma rõhutan veel kord – kõik see on alles tulevikumuusika, sest filmi lavastaja Jaak Kilmi on samuti veel teiste töödega hõivatud. Nii et järgmine aasta on alles ettevalmistus- ja arendusaeg.“

Samuti on Taska Film OÜ-l plaanis ekraniseerida Indrek Hargla kultusromaanideks tõusnud kaks teost, mille tööpeakirjad on „Apteeker Melchior“ ja „Apteeker Melchior 2“. Nende režissööriks saab Elmo Nüganen. „Oleme Hargla ja Nüganeniga juba korduvalt koos istunud ning lood on vähemalt paberil hooga töös.“ Taska sõnul oleks aga kõiki kolme eelnimetatud filmi ilma riigipoolse toetuseta väga keeruline välja tuua. „Selliseid ajaloolisi filme alla miljoni euro ei tee,“ ütleb ta. Režissöör Jaak Kilmi (Jörgen Norkroos)

Põhjus, miks Taska näeb Hargla teoste lavastajana just Nüganeni, on inimlik mõõde. „Mulle meeldib Elmo tema professionaalsuse kõrval väga ka inimesena,“ tunnistab ta. „Samuti on ta minu meelest erakordselt hea lavastaja, ja seda just näitlejate osas. Usun, et operaatorid saavad ilusa pildiga ka ise hakkama, aga töö näitlejatega on ehk kõige tähtsam asi, mille lavastaja peaks oma oskustega ekraanile tooma. Arvestades seda, et olen Elmoga teinud filmid „Nimed marmortahvlil“ ja „1944“, peaks olema selge, miks ma tahan temaga koostööd jätkata.“