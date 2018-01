La Manche'i väinas asuval Suurbritanniale kuuluval Guernsey saarel leiti 8. jaanuaril põlenud autovrakist söestunud surnukeha. Hukkunus tuvastati 33aastane Läti kodanik Mikus Alps, kes võitles koos Ukraina vabatahtlikega Ida-Ukrainas Vene agressiooni vastu.

Sõprade sõnul ähvardati Alpsi viimasel ajal järjest sagedamini, sest ta varustas Ukraina jõudude autodega.

Portaali Washington Examiner ajakirjanik Tom Rogan kirjutas pärast põlenud auto fotode nägemist, et see oli ettekavatsetud tapmine, mille korraldasid mitte tavalised kõrilõikajad, vaid eriväljaõppega mõrvarid. Arvestades tapetu isikut, on alus arvata, et mõrva taga on Venemaa eriteenistused, sest Alps tegutses Ukrainas Venemaa ja Putini huvide vastu.

Rogan meenutas ka Briti võimude hiljutist lubadust reageerida Vene eriteenistuste operatsioonide vastu Ühendkuningriigis karmide meetmetega. „See tapmine võib olla Vene võimude signaal Londonile: neid ei saa peatada,“ ütles Washington Examineri ajakirjanik.