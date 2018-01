Roheliste partei Ecolo tuli Belgias Monsi linnas välja revolutsioonilise ettepanekuga teha surnutest komposti, vahendab RTBF.

Nad juhindusid uuringust, mille järgi muutub inimese surnukeha 12 kuuga viljakaks ja ökoloogiliselt puhtaks kompostiks.

Praegu tunnistavad seadused vaid surnukeha matmist või kremeerimist (tuhastamist). Rohelised soovivad, et Monsi linnavõimud lubaksid surnuid ka komposteerida, sest siis ei tekiks mingit reostust ega oleks vaja kulutada energiat. Saadud komposti kasutataks parkide haljastamisel. Samuti on rohelised pakkunud välja võimaluse, et lahkunu omaksed saavad valmis komposti endale ja kasutavad seda koduaias puu või taimede kasvatamiseks.

Monsi linnavõimud pole roheliste ettepaneku asjus veel otsust langetanud. Linnas elab ligi 100 000 inimest.