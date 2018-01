Eesti püstjalakoomik Kaarel Nõmmik lõi ühiskonna valupunkte silmas pidades Eestile juubeliaastaks uue logo.

„„Sada häda“ on mastaapne aasta vältav kokkuvõte eestlaste läbi aegade suurematest probleemidest, alates nälja-, ilma-, alko- ja tervisehädadest ning jamadest sakste ja kubjastega kuni kaasaegsemate hädadeni, nagu wifi-signaal nõrk, kaubanduskeskuse ees ei leia parkimiskohta ja kuurorti hotell ei vasta ootustele,“ kirjeldab Nõmmik logo ideed.

„Eriprogramm algas aastavahetuse kontserdil hümni ärajätmisega, jätkub läbi aasta juhtuvate erinevate jamade ja pasarahedega ning kulminatsiooniks on vanas angaaris suvel toimuv kontsert "Tõeline n***", kus tuleb esitusele kolme ja poole tunnine itk eriti retsidest hädadest (top 10, mis selgitatud e-rahvahääletuse teel enne, mille käigus, oh häda, paljud ei saa hääletada, kuna mingi ID-kaardi n***). Võib ennustada, et suvi tuleb vihmane (sest mis ta meil on, kui paar kuud sitta suusailma) ja vana angaari katus laseb läbi, mistõttu on kontserdil viibimine ka üks suur häda, aga kõik see ongi nii planeeritud,“ räägib koomik.