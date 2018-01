Tšiili katoliku kirikut raputas pedofiiliaskandaal ning riiki väisanud paavst Franciscus palus ohvritelt kiriku nimel vabandust. Ohvrite pahameelks saab aga seksuaalkurjategijat varjanud kirikutegelasest Osorno linna piiskop.

BBC vahendab, et paavst kinnitas teisipäevases sõnavõtus, et vabandab sügavalt preestrite tekitatud „pöördumatu kahju“ pärast. Juba esmaspäevast kogunesid seksuaalvägivalla ja pedofiilia ohvrid ning ajakirjanikule ütles aktivist Juan Carlos Cruz, et paavsti vabandusest ei piisa. „Vabandust palumise ja andestuse aeg on möödas,“ ütles ta. „See ei ole ellujääjale kuidagi piisav. Me tahame, et paavst midagi ette võtaks.“

„On konkreetsed sammud, mida ta saaks teha, näiteks lasta lahti preestrid, kellele on antud süüdistus ja isegi määratud karistus, samuti piiskopid, kes on seksuaalvägivalda kalevi alla peitnud,“ selgitas Cruz.