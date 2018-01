Mitte iga aasta ei saa olla hea ja täis naudinguid. Tuleb leppida, et mõni aasta meie elus toob enesega rohkem raskusi ja vaeva. Aga eks elu olegi täis tõuse ja mõõne. Ja mõnda sodiaagimärki puudutab see raskute poole kohe eriti...

Kes on need kolm sodiaagimärki, kes kogevad tänavu midagi silmiavavat ja tähenduslikku?

1. KAALUD

Kaalud otsivad alati tasakaalu ja harmooniat. Talle ei, kui keegi tunneb end tema tõttu ebamugavalt või tajub ebaõiglust. Tänavune aasta avab aga Kaalude silmad. Ta õpib, et hoolimata pingutustest ja soovidest - elu ei ole alati õiglane. Mõnikord kogevad kaotust need, kes seda väärt pole. Ja mõnikord on nendeks inimesed, kes Kaaludele väga kallid ja lähedased. Kaalud õpivad, et mõned asjad juhtuvad juhuslikult ja planeerimata - keegi ei saa seda muuta ega kontrollida.

2. SKORPION

Skorpion õpib, et ka tema ei ole täiuslik. Tekib olukord, kus ta on sunnitud vaatama tõtt asjaoluga, et midagi juhtub tema enda süül. See aasta pole Skorpionile lihtne. Skorpion ei mõista, et miks ta ebaõnnestub, kuigi püüab ja pingutab nii kõvasti. Aga tegu ongi õppetunniga. Skorpion peab mõistma, et isegi terve maailma pingutused ei garanteeri alati edu. Selline see elu kord juba on.

3. KAKSIKUD