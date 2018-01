Tänane "Radar" sõidab külla lõunanaabritele, et uurida, mis asi on seal kasutusele võetud omapärane beebiboks, kuhu äsja sünnitanud vanemad oma soovimatud vastsündinud saavad jätta.

Tänaseks on lätlased paigaldanud selle vastu võitlemiseks kaheksa aastaga kaheksasse lastehaiglasse beebikastid. Tegemist on loovutuskastiga, kuhu vanem oma soovimatu imiku jätab, siis ukse sulgeb ja igaveseks nelja tuule poole kõnnib. Kõlab karmilt, aga Läti ametnikud on veendunud, et sellega jätab ta imikule võimaluse leida endale armastav pere.