Ringkonnaprokuratuur kinnitas Ärilehele, et Oliver Kruudale on esitatud süüdistus tulumaksu- ja käibemaksupettuses, mille kogukahju on ligi 400 000 eurot.

Lisaks Oliver Kruudale, on süüdistus esitatud veel neljale AS Terega seotud isikule. Süüdistuse järgi pandi tulumaksupettus toime ajavahemikul 2015. aasta algusest kuni 2016. aasta lõpuni ning käibemaksupettus 2015. aasta kevadel.

Kahtlustatava oli kriminaalasjas oli AS Tere kui juriidiline isik, kuid viimane oli nõus tasuma riigile maksupettusega tekitatud kahju koos intressidega, ei läinud aktsiaselts kriminaalasjaga kohtu alla, vaid lõpetati oportuniteediga.