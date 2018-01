Kaheksa nädalat kestnud küpsetuslahing „Eesti parim pagar“ on jõudnud lõpusirgele ehk käes on poolfinaal ja juba homme selguvad kauaoodatud finalistid! Külaliskohtunikuna tuleb maitseid hindama Grete Paia, kes leidis endale pagarisaate võttelt imearmsa sõbra – Angeelika Kang-Osula pomeraniani kutsikatüdruku, Nööbi.

Poolfinaal on pühendatud Eesti sajandale sünnipäevale. Kuna Eesti on mereriik, siis on ülesandeks küpsetada meistriteos, mis sisaldab mõnd mereelukat. Küpsetada ei tohi sel korral kalapirukat vaid midagi, mis sobiks isegi vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtu pidulauale.

Küpsetise formaat on igaühe enda otsustada – see võib olla ükskõik mis – pärmitaignapirukast muretaignakorvikeseni. Pinge on laes – kuna finaali tahavad pääseda kõik.