Keskerakonna fratskiooni esimehe Kersti Sarapuu sõnul ei ole Tiit Ojasoo vabariigi 100. aastapäeva kontsertetenduse lavastamine põhjus loobumaks presidendi vastuvõtust.

„Meie riigi sünnipäev on kõrgemal ükskõik millisest inimesest, tema mõtetest või tegudest," ütles Kersti Sarapuu kommenteerides enda osalemist presidendi vastuvõtul vabariigi aastapäeval. „Eesti vabariigi juubel on meie kõigi jaoks oluline sündmus, mida tähistada ja austada ning vastuvõtt on olnud traditsiooniliselt selle osa."

Sarapuu sõnul ei tohi ühiskonnas olla kohta naistevastasel vägivallal. „Tegemist on tõsise teemaga. Usun, et eelkõige saab olla suurim märk sellest tõeline arusaam probleemist ja selle tõsidusest."