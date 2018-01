Riigikogulane Artur Talvik on president Kaljulaidilt iseseisvuspäeva vastuvõtu kutse juba saanud ja lubab kindlasti 24. veebruari õhtul Eesti rahva muuseumi kohale minna.

„NO99 on teinud väga head teatrit, põnevat ja kaasaegset ning mind pigem häirib see, et meie ühiskonnas saavad aina rohkem sõna äärmused, ehk et siin on kummaline tendents, kus paremäärmus ja vasakäärmus on tegelikult ühisel rindejoonel NO99 vastu. See on hämmastav,“ ütles EVE esimees ERRi uudisportaalile.



Artur Talvik ei ole nõus NO99 ja Tiit Ojasoo kui presidendi vastuvõtu korraldajate vastu sõna võtnud ja presidendile avaliku kirja saatjatega.



„Kui inimene on oma elus teinud mingi vea ja on karistuse saanud, aga kogu Tiit Ojasoo looga seotud avalikustamine oli väga kõva karistus, siis on vaja anda inimesele uusi võimalusi näidata ennast ühiskonnas olulise liikmena,“ ütles ta. „Meid on väga vähe ja kui hakkame nõiajahi kombel kõiki ühiskonnast välja viskama, siis me väga kaugele ei jõua.“