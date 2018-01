Sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Barbi Pilvre näeb Tiit Ojasoo kui kultuuritegelase kritiseerimises laiemat probleemi: töötulemuste asemel vaadatakse rohkem tegijate moraalset tausta. „Ma olen näinud väga vähe harmoonilisi ja terveid inimesi, kes teevad midagi huvitavat,“ ütles Pilvre.

Printsiibis on riigikogu liige Barbi Pilvre igasuguse vägivalla vastu. „Aga kui me hakkame koostama põhimõtteliselt nimekirju nii-öelda moraalselt sobivatest, korralikest, tervetest, stabiilsetest, kainetest, karsketest kunstitegelastest, siis võime põhimõtteliselt paljude teatrite uksed kinni panna. Ilmumata jääksid ka paljud raamatud,“ rääkis Pilvre. „Ma olen väga vähe näinud harmoonilisi ja terveid inimesi, kes teevad midagi huvitavat.“

Pilvre tahaks näha nimekirja, kus on välja toodud korralikest perekondades pärit korralikud pereemad ja -isad, kes ei tarvita meelemürke, on alati tasakaalukad, armastavad loomi, lapsi ja loodust ning kelle teosed on üldsus omaks võtnud.

„Kunstitegelaste hulgas on väga palju ebastabiilseid, halbu, vastikuid, depressiivseid joodikuid ja psühhopaate,“ märkis Pilvre. „Nende eristamine nendest inimestest, kelle kunstiga me sooviksime ennast siduda, on väga keeruline.“