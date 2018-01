22-aastane neiu tunneb, et tema elu on kontrolli alt väljas, sest seda on valitsemas sõltuvus. Tegu pole alkoholi, tubaka ega narkootikumidega. See neiu on sõltuvuses endast tehtud selfide postitamises.

Essexis elav Elena Tryfonos tunnistab, et fotod temast endast on muutunud talle kinnisideeks, vahendab The Sun.

Kõlab uskumatuna, aga Elena postitab endast päevas vähemalt 50 fotot!