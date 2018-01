Alusuuringu suurim viga on seotud puhta õhuga maksumuse arvestusega: selle vea parandamisel selgub, et inimesed saavad Rail Balticu tõttu ära jäänud veostelt kasu ainult 300 miljonit, mitte 3.3 miljardit eurot, nagu alusuuring väidab.

Kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust (ARB) pressikonverentsil olid fookuses raudtee tasuvusanalüüsiga seonduvad murekohad – vastvalminud analüüsi kohaselt on tasuvusuuringus palju vigu ja ebatäpsusi. Vigade parandamise järel selgub, et nii kallilt ei ole projekt enam kasumlik ega abikõlblik.

„Oleme vigadele juhtinud RB Raili tähelepanu, paraku tundub, et probleemi tõsidust täna veel ei tunnistata,“ lausus Humal. „Eesti vajab mõistlikku ühendust Balti riikidega, paraku on praegusel kujul heaks kiidetud Rail Baltic muutunud liiga kalliks projektiks.“

Osakonna direktor Euroopa Komisjonist on ARB-le teatanud, et riigid vastutavad selle eest ise, kas tasuvusanalüüsid on korralikult tehtud. „Vastavalt lepingule on neil õigus ka valesti kasutatud raha tagasi küsida,“ nendib ta.

Probleeme on uuringust leidnud ka Eesti geograafia seltsi president, teadlane Mihkel Kangur.

„Uues Euroopa Liidu tasuvusanalüüside juhendis on nõutud, et arvestataks lisaks uue raudtee otsesele ehitamisest tingitud keskkonnamõjule ka selle talumisega seotud kahjusid,“ täiendas Mihkel Kangur. „Paraku pole neid mõjusid uues tasuvusanalüüsis üldse käsitletud. See oli halb üllatus, eeldasime, et analüüs on nõuetekohaselt koostatud.“

ARB eesmärkides on kirjas, et Eesti saab mõistliku ja otstarbeka raudteeühenduse Euroopaga, kusjuures raudtee peab paiknema elukeskkonda kõige vähem kahjustavas asukohas arvestades regionaalhuvidega.