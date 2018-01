Jaapani rahvuslik ringhäälinguorganisatsioon NHK teatas täna, et Põhja-Korea on teele saatnud ballistilise raketi. Õige pea tuli vabandus ja teade, et info oli ekslik.

NHK-i äpi allalaadinute telefoni saabus järgneva sisuga sõnum: „NHK uudisteade. Põhja-Korea käivitas tõenäoliselt raketi. Valitsuse J-häire: evakueeruge hoonetest või metroost“, vahendab BBC.

Minutite möödudes tuli juba sõnum, milles teatati, et häire oli välja saadetud ekslikult.

Tegemist oli teise samalaadse juhtumiga viimaste päevade jooksul. Mõned päevad tagasi said Hawaii elanikud häiresõnumi, milles teatati, et valmistuda tuleks raketirünnakuks. Tänaseks on teada, et selle segaduse põhjustas üks töötaja, kes inimlikust eksimusest lihtsalt valele nupule vajutas. Praeguseks on ta ametist vabastatud.

Mis põhjustas valehäire edastamise Jaapanis, pole veel teada.