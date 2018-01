President Kersti Kaljulaid kolib järgmisel sügisel oma kantselei kuuks ajaks Narva. "Radar" käis uurimas, mida külla tulevalt presidendilt oodatakse ning kui paljud sealsed elanikud riigipead üldse teavad.

"See blondiin seal all," räägib Vjatšeslav , näidates näpuga tahvlile, kus on mitmete Eesti poliitikute pildid. Ainsal pildil, kus on heledapäine naispoliitik, on Kadri Simson.

"Tema," osutab enesekindlalt vanemaealine daam Raissa tahvli ülemises nurgas oleva Mailis Repsi pildi suunas. Üllatudes, kui vastus on vale, tunnistab ta, et ei mäleta ka presidendi nime.

Kuid paljudest küsitlutest tunnevad siiski president Kaljulaidi pildilt ära ning küsimuse peale, mida nad riigipealt teada tahaksid, vastab Galina: "Kuhu jäi aastavahetusel Eesti hümn?"

