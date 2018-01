Reformierakonna aseesimehe Jürgen Ligi hinnangul on kinnisvaramaksust olulisem reformida maamaks ning anda see omavalitsuste reguleerida.

"Kinnisvaramaksuga on reaalsed probleemid – need on tavaliselt kas nagu pärandvaraga, mis pole seotud rahavoogudega või siis uuem kinnisvara, mis on seotud laenudega. Meil pole sellist kapitalikihti inimestel, et me saaksime sellise asja peale praegu minna," ütles Ligi BNS-ile.

"Kogu maamaksusüsteemi on riik dikteerinud igasuguste koefitsientide ja eranditega omalt poolt, aga see võiks olla omavalitsuse ja selle tulubaasi otsustada. Kas nad tahavad oma inimestelt koguda seda maksu või ei taha, või tahavad minimaalselt või rohkem – ta pole meil aktuaalne teema praegu, ka mitte lähiajal," ütles Ligi.

Tema sõnul pole Siim Kallase ettepanek kaaluda kinnisvara maksustamist erakonna ametlik positsioon. "See on üks selline maksunduslik ekspertiis OECD-lt, mis seda toetab, me arvame, et praegu on küsimus riigi ülemäärastes kuludes, mitte uute maksude kehtestamises," ütles Ligi ja lisas, et OECD on maksustruktuuri seisukohalt seda hinnanud kui kõige ohutumat maksu.

"Meil pole välja settinud tugevat omanikekihti, keda niimoodi kiusata. Pigem on see nagu laenajate või hääbuva kinnisvaraga, mida ei jõuta üleval pidada. Mida sa seal maksustad?" ütles Ligi.

Reformierakonna auesimehe ja Viimsi vallavanema Siim Kallase teatas esmaspäeval, et Eestis tuleks üle vaadata kohalike omavalitsuste rahastuspoliitika ning ka kaaluda kinnisvara maksustamist.

Kallase sõnul oli kinnisvaramaks kunagi maksupoliitika väljatöötamisel üks argument, kus seda nähti kohaliku omavalitsuse tulubaasi ühe komponendina. "Siiski otsustati sellest poliitilisel põhjutel sel korral loobuda. Tänasel päeval on kinnisvaramaksu debati taaselustamine vajalik," ütles Kallas.

