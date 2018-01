"Välknõupidamisel iseendaga otsustasin, et ei arva Ojasoost ega EV 100-st midagi," postitas Hvostov.

Talle sekundeerib Varro Vooglaid. "Tänast meediapilti vaadates tundub, et oleme pealtvaatajaks järjekordsele stseenile lavastuses pealkirjaga "Revolutsioon sööb oma lapsi"," märgib ta.

Ka kultuuriminister Indrek Saar võttis sõna täna palju kõneainet tekitanud vabariigi presidendi juubeliaasta vastuvõtu raames valmiva lavastuse kohta.

"Arvan nii: vägivald ükskõik millises vormis ei ole aktsepteeritav. Mitte kunagi ja mitte mingil tingimusel. Kõik sammud selleks, et pärast inimese suurt eksimust saaks toimuda leppimine ja andestamine, on tehtud.

Juhtum, mis täna on taas tähelepanu fookuses, sai lahenduse poolteist aastat tagasi. Tiit Ojasoo tunnistas eksimust ja vabandas. Toimus lepitusmenetlus. Seal kokku lepitud tingimused täideti. Lisaks astus Tiit Ojasoo tagasi teatrijuhi kohalt, ta kahetses juhtunut ning toimus avalik arutelu juhtunu üle.

President Kersti Kaljulaid kutsus eelmises aastapäevakõnes üles koos pingutama, et Eestis oleks vähem kurjust. Kurjuse vähendamisele ei aita kaasa üleskutsed mitte andestada, ega ka üleskutsujate kanakarjaks sõimamine. Sõbralikuma Eesti nimel peaksime nii olulistel, isiklikel ja valusatel teemadel rääkides jääma inimlikuks ja viisakaks," kirjutas Indrek Saar.

"Õiguskomisjoni esimehena kinnitan, et Urmas Reinsalu on teinud ministrina head tööd naistevastase vägivalla vastu võitlemisel. Piisab, kui ta edaspidi oma sõnakasutust paremini kontrollib. Piisab kahetusest. Muidu peaks Jürgen Ligi iga päev astuma kuskilt tagasi," kirjutas keskerakondlane Jaanus Karilaid.

Opositsioonilise Reformierakonna liige Keit Pentus-Rosimannus on aga teist meelt.

"Arvasin esialgu, et see peab olema valesti kirja saanud tsitaat. Ei ole. Reinsalu nii kirjutabki, nagu pealkirjas seisab. Ma arvan, et mees, kes kahetseb naistevastase vägivalla hukkamõistmist, ei peaks olema Eesti vabariigi justiitsminister. Sellist hoiakut ei tohi tolereerida. Kui Reinsalu ja tema erakond ise sellest aru ei saa, peaks olema peaministri asi selline minister ametist vabastada," kirjutas ta.

Riigikogu Euroopa Liidu asjad komisjoni aseesimees Jaak Madison on juba varem väljendanud vastumeelsust NO99 teatri ja Tiit Ojasoo suhtes, kes on tema arvates sobimatud EV100 etendust läbi viima.