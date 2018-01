Riigikogu lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvrite toetusrühma esimees Liina Kersna poleks enda sõnul uskunud, et president annab vabariigi 100. aastapäevale pühendatud presidendi vastuvõtu kontsertetenduse lavastamine õiguse teater NO99, mille ainus lavastaja on Tiit Ojasoo.

„Eesti Vabariigi sünnipäevade korraldamine on usaldatud vabariigi presidendile. Tema peab nõunikega nõu ning teeb otsused oma arusaamadest ja paremast äratundmisest lähtudes. Tõsi, isiklikult mina ei oleks uskunud, et riigipea, kes sedavõrd jõuliselt juhtis aasta tagasi avalikkuse tähelepanu ühiskonna kõige varjatuma ja laialdasema vägivallavormi – lähisuhtevägivalla teemale, teeks sellise valiku. Oodatult ja ilmselgelt riivab see paljude õiglustunnet," ütles Kersna, keda veelgi rohkem hämmastasid justiistminister Urmas Reinsalu sõnad.

„Veel kord - presidendil on oma valikuteks õigus. Küll aga ei ole õigust sedavõrd väljakutsuvalt alandavale, solvavale ja šovinistlikule sõnakasutusele justiitsministril, kelle üks suur ülesanne on lähisuhtevägivalla ohvreid kaitsta. Mul on piinlik ja häbi. Eesti ei pea taluma sellist justiitsministrit. Reinsalul pole enam midagi kaaluda. See on aeg tema tagasiastumiseks."