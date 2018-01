Täna selgus, et uues staarisaate hooajas hakkavad koos Mihkel Rauaga lauljahakatisi hindama Koit Toome ja Eda-Ines Etti.

Kohtunikepaneeli istuv Koit Toome ütleb, et ta ei ole kunagi varem sellist tööd teinud ja kindlasti saab see põnev olema. „Ma ei ole veel ühtegi osalejat näinud, kohe-kohe hakkavad saated pihta, nii et ootan suure põnevusega.“

Koit pole staarisaates võõras – paar aastat tagasi lõi ta kaasa saate stuudiovoorudes, kus saatis lauljaid klaveril. „Oli suur pinge iga nädal kümme lugu pähe õppida ja neid otsesaadetes saata, et käsi ei väärataks ja kõik meeles oleks.“ Koit sõnab, et ta on mõnda staarisaate hooaega jälginud rohkem, teisi aga vähem.