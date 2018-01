„50 halli varjundi“ staar Dakota Johnson ja Coldplay laulja Chris Martin ei üritagi enam oma armastust peita.

Staaripaar, kelle semmimisest sahistati esmakordselt oktoobris, patseeris nädalavahetusel avalikult Los Angelese rannas teineteise embuses. 40aastasel Chrisil on seljataga abielu filmikaunitar Gwyneth Paltrow'ga. Neil on kaks last.

Hollywoodi kuulsuste Melanie Griffithi ja Don Johnsoni tütar Dakota (28) kurameeris 2014-2016 muusik Matthew Hittiga.

