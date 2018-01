Juba veebruaris alustava „Eesti otsib superstaari“ žüriilaua taha istuvad tuhandete talentide seast seitsmendat superstaari välja selgitama kolm kohtunikku, kelleks on Mihkel Raud, Eda-Ines Etti ning Koit Toome.

“Olen väga põnevil, kuidas uus žürii laulutalentide valimisel ühele nõule jõuab – Koit ja Mihkel on väga erinevad muusikud ning mõlemad väga kirglikud oma valikute eest seisma. Siiski usun, et Ines suudab nende vaidlusi vaigistada ja suunata neid nii, et sünniksid ikka kõige õigemad otsused,” kommenteerib saate produtsent Kaupo Karelson.

Koit Toome on uue hooaja eel elevil. „Ma pole kunagi sellist tööd teinud ning ootan suure põnevusega, et kuidas on siis istuda sealpool laua taga ja vaadata, kuulata teisi. Kohtunikuna tahaksin olla õiglane, aus ning leida endas tasakaal, et mitte olla liiga kriitiline ja mitte ka kõiki kiita,“ kommenteerib Koit Toome.

Millist nõu annab Koit Toome superstaariks pürgijatele? „Nad peavad tegema asja südamega. Kui on hea laulja ja artist, siis ta jääb ka silma. Kuula oma sisehäält – igaühel on oma stiil ja maitse, seega tuleb usaldada enda sisetunnet. Ja võit pole kõige olulisem! Oluline on see, mis hakkab pärast saadet edasi saama. Tegemist on väga tänuväärse formaadiga – väga hea stardiplatvorm andekatele noortele lauljatele, et end pildile saada ning jääda õigetele inimestele silma,“ sõnab Toome.

Eda-Ines Etti jagab värskeid muljeid superstaarikohtunikuks olemise kohta juba täna õhtul kell 18.45 TV3 ekraanil „Seitsmestes“. „Eesti otsib superstaari" 7. hooaeg jõuab teleekraanidele veebruaris.