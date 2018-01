Hõõguv latiinodiiva Jennifer Lopez on alustanud koostööd firmaga Guess, kuid paistab, et esimene teksareklaam läks aia taha.

Guess avaldas Instagramis värske foto Lopezi reklaamikampaaniast, kuid Iltalehti teatel on kommentaatorite reaktsioonid olnud vastakad. Teravsilmad väidavad, et Jenniferi taguotsa on sahvtisemaks retušeeritud - nii suur see küll polevat!

„IHäbiasi, et nii suur firma sellise foto avaldamist lubab," pahandab üks sotsiaalmeedia kasutaja. "Jenniferil on fenomenaalne figuur, aga sellel fotol on see täiesti hävitatud. Isegi riie ei istu hästi seljas - mis mõtet sellisel fotol on?"

„Kahju, et nii võimsalt on retušeeritud - Jennifer on ju sündinud iludus," arutleb teine.