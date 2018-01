Rootslasi vihastab, et Roxette'i kitarrist ja hitimeister Per Gessle aitas kirjutada laulu Norra Eurovisioni eelvoorule.

Staaril oli korduvalt palutud osaleda Rootsi eurolauluvõistlusel Melodifestival, kuid Gessle on viisakalt ära öelnud, väites, et Eurovisionil võistlemine ei sobi talle. Õigupoolest osales ta Rootsi eelvoorus paar korda 1980ndail, kuid Roxette'iga maailma vallutanult loobus sellest.

Nüüd aga on Gessle loonud Iltalehti teatel sõnad Charla K. nimelise norra laulja palale „Stop the Music“, mille viis on pärit artistilt endalt ja Alex Shieldilt. „Elu on täis üllatusi,“ ütles Gessle Melodi Grand Prix' pressiteates. „Charla on looduse and. Erakordne laulja!“

Norra eelvoorus osaleb ka laulja ja viiuldaja Alexander Rybak, kes tõi riigile 2009. aastal võidu palaga „Fairytale“. Norra eurolaulik selgub 10. märtsil.