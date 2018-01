Ameerika Vogue'i peatoimetaja Anna Wintour teatas koostöö katkestamisest maailmakuulsate fotograafide Mario Testino ja Bruce Weberiga, keda paljud meesmodellid süüdistavad seksuaalses ahistamises.

Wintour kirjutas Vogue'i veebiküljele tehtud avalduses, et Testino ja Weber on tema isiklikud sõbrad, kelle panus Vogue'i on erakordne.

„Usun südamest kahetsuse ja andestuse väärtusesse, kuid võtan neid väiteid väga tõsiselt.“

Laupäevane New York Times kirjutas, et 13 modelli süüdistab Testinot (63) soovimatutes lähenemiskatsetes ja käperdamises. 15 modelli kinnitab, et Weber (71) nõudis osalemist nn energiaharjutustes, mis nägid ette intiimseid puudutusi.

Kumbki fotograaf pole süüdistusi omaks võtnud.