Oasise superstaar Liam Gallagher ei üritagi oma lastele ja fännidele head eeskuju näidata.

Riiaka loomu poolest tuntud muusik tunnistab, et pruugib endiselt uimasteid.

„Panen narkotsi. Nii et kui mu lapsed tulevad ja narkotsi panevad, siis ma ei saa neile öelda, et ärge tehke,“ seletas 45aastane rokkar väljaandele Junkee. Gallagheril on kaks teismelist poega, ning 20aastane ja 4aastane tütar.