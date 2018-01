"Jah, ma arvan, et igasuguse vägivalla vastu peab seisma, nagu ka inimõiguste austamise eest ühiskonnas. Siiski ei kirjutanud ma sellele ühiskirjale alla, sest mu jaoks oli siin ka teisi kaalutlusi, mis samuti olulised ja millega see kiri minu meelest läks mõneti vastuollu. /.../ Ma ootan huviga, milliseks vastukaja kujuneb, kuidas presidendi kantselei reageerib, mis suunas areneb avalik diskussioon. Mu enda positsioon sai siin ilmselt üsna täpselt esitatud, ma ei tauni kirja esitamist ega esitajaid, ma mõistan olulisi põhjuseid, miks seda tehti (ja oleks peaaegu isegi alla kirjutanud), aga pean oluliseks ka mõningaid teisi väärtuseid, millega arvestamist ühiskonnas ei taha kahtluse alla seada," kirjutab tartlanna.

Näiteks kunstnik Tanel Rander ütleb, et ta kirjutas alla, sest tema arvates pole selle pöördumise adressaat ja konflikti objekt mitte Ojasoo, vaid president (tema praeguste ja varasemate tegude ja sõnade vettpidavus) ja EV100 kui tugevalt politiseeritud, tugeva sümboolse jõuga sündmus. "Lisaks arvan, et riik on liiga palju oma identiteeti NO-ga sidunud ja samastanud."

Oudekki Loone lisab siia veel ühe aspekti. "Mitte feministid ei tee EKREga ühte asja vaid EKRE feministidega. Sama asi on Sass Hennoga jne. Mõnikord juhtub, et ka (poliitilised) vastased satuvad õige lähenemise taha, ega sellepärast ei saa asju tegemata jätta. Nii nagu näiteks Jeruusalemma hääletamisega ÜRO-s, seda toetasid ka suur hulk neoliberaale, lihtsalt sellepärast, et nad ei salli Trumpi, mitte sisuliselt, aga ega siis poleks pidanud teisiti hääletama."

Berk Vaher nõustub täiesti Kangilaskiga. "Minu jaoks siiski hämmastav, et nii paljud muidu arukad inimesed sellele kirjale alla kirjutasid. Olin ka toona selle poolt, et ta taanduks ja aja maha võtaks, aga kuhugi peab igas konfliktis suutma piiri tõmmata ning laskma inimesel oma elu ja loominguga edasi minna."