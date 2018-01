Tähelepanelik internetikasutaja on märkas, et Elisa loosib igal laupäeval kümnele kasutajale uhkeid auhindasid. Lähemal uurimisel selgus, et tegu on pettusega.

„Facebookis ja muudes veebikanalites on levimas pettus, mis väidab, et Elisa Eesti loosib välja auhindu. Tegemist ei ole meie ametliku kampaaniaga ning kindlasti ei tohiks sellele teavitusele reageerida, enda andmeid edastada ega küsimustele vastata! Hoiame nii enda kui ka laste netisurfamise turvalisena!“ kirjutab ELISA enda teadaandes.

Petuskeemis lubatakse kümnele õnnelikule võitjale, läbi loosiratta, Elisa Eesti nimel uhkeid auhindasid: Samsung Galaxy S7, Playstation või iPhone X.

Petuskeemide paremale avastamisele soovitab Elisa lugeda RIA blogi. Kokkuvõtlikult tasub internetis ja sotsiaalmeedias järgida kolme kuldreeglit: