Hiljuti 80 aasta juubelit tähistanud Jane Fonda tunnistas esmaspäeval, et tema alahuulelt eemaldati vähkkasvaja.

Näitlejanna astus üles AOL BUILD Seriesi nimelisel üritusel ning seletas publikule, miks on tema alahuulel plaaster.

"Mu huulelt eemaldati äsja vähk," vahendab Daily Mail, kelle hinnangul pidi olema tegu basaalrakulise kartsinoomiga. "Arvasin, et see paraneb selleks ajaks ära, kui ma teie ette astun, aga kõik on korras," kinnitas Fonda. "Tahtsin lihtsalt seletada. Tavaliselt ma niimoodi ringi ei käi. Maailm on kokku varisemas. Üks huul on selle kõrval tühiasi!"

VAATA FOTOSID!