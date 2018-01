Tartu kaubanduskeskuses asuvas Aasia restoranis einestamas käinud Õhtulehe lugeja märkas midagi, mis teda häirima jäi. Klienditeenindajatel olid seljas liiga lühikesed seelikud!

Ma olen varemgi selles restoranis käinud, kuid sel korral jäi mind miski häirima. Kõlab ehk kummaliselt, aga esimest korda märkasin, et teenindajatel on seljas nii lühikesed seelikud.

Olime lauda istunud ja kena klienditeenindaja meie tellimuse võtnud, kui märkasin eemal, kuidas ta üle leti kummardus. Võibolla pole ma numbrites parim, aga see kitsas seelik võis olla vast maksimaalselt 30-40 sentimeetrit pikk!

Kas tegu on uue trendiga? Ilusad noored neiud ja pikad sirged jalad, kuid kas ma pean seda perega sööma minnes nägema?!

Tõenäoliselt asuvad kõik süüdistama, et olen kade, võibolla suisa armukade. Sõbranna esimene reaktsioon mu jutule oli ka, et kas olen armukadedaks naiseks muutumas. Ei ole! Mu mees isegi ei märganud nende jalgu ega seelikuid! Ja minu esimene mõte ei olnud ka mu mees. Klienditeenindus on viisakas ja toit seal hea, aga mitte ei saa aru - miks peab klienditeenindajate välimus meenutama baari või ööklubi?!