Californias Perrises, 95 kilomeetri kaugusel Los Angelesest, vahistati kaks lapsevanemat, kui politsei oli avastanud nende kodust 13 vangistuses viibivat inimest. Ohvrite vanused jäid vahemikku 2 kuni 29 eluaastat.

BBC andmeil olid mõned lastest voodi külge aheldatud.

Turpinite maja (AFP/Scanpix)

Kinnipeetuteks olid 57-aastane David Allen Turpin ja 49-aastane Louise Anna Turpin, keda süüdistatakse laste piinamises ning nende elu ohtu seadmises. Usutavalt olid kõik väärkohelduna leitud Turpinite järeltulijad.

Lapsed pääsesid tänu sellele, et ühel neist, väidetavalt 17aastasel tüdrukul, õnnestus pühapäeval põgenema pääseda ja helistada hädaabinumbrile. Politsei sõnul kasutas ta helistamiseks kodust leitud mobiiltelefoni. Sündmuspaigalt leiti ohvrid, kes olid kettide ning tabalukkudega vooditesse aheldatud. Ruumid olid pimedad ning neid täitis hingemattev lehk.

Vanemad ei osanud kohapeal selgitada, miks nende lapsed elasid eelpool kirjeldatud tingimustes. Politseid pani ka imestama, et ohvritest seitse olid juba täiskasvanud. Nende vanus jäi vahemikku 18 kuni 29 eluaastat.

„Ohvrid näisid alatoidetud ning väga räpased,“ sõnas politsei meediale. Kõik kannatanud on praeguseks erinevatesse haiglatesse toimetatud.

Üks Turpinite naabritest rääkis Reutersile, et pere lapsed olid kui nähtamatud ning et kogu perest polnud midagi teada. „Mitte kunagi polnud näha, et nende juureks käinuks keegi. Ainus, mida nägin, oli see, et nad väljusid ilmselt vaid toidupoe külastamiseks. Ja see oli ka kõik,“ seletas naaber.

Mitme meediaväljaande sõnul olid Turpinid oma suhte jooksul uuendanud abieluvannet vähemalt kolmel korral.

Nii mehe kui naise kautsjoniks määras kohtunik 9 miljonit USA dollarit.