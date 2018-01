Dolorese pressiesindaja ütles kommentaariks vaid seda, et lauljanna surm oli äkiline ning tema omaksed on murest murtud.

Sõbrad on paljastanud, et The Cranberriese lauljanna Dolores O'Riordan oli enne surma kohutavas depressioonis.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB

2015. aastal diagnoositi The Cranberriese staaril bipolaarne häire. Mulluses intervjuus tunnistas Dolores, et ta on karjääri jooksul maadelnud depressiooniga ja teiste vaimse tervise probleemidega. Raske lapsepõlvega lauljanna kannatas toitumishäirete ja alkoholismi all.

2013. aastaks oli ta niivõrd mustas masenduses, et üritas endalt elu võtta.

Pärast Dolorese surma tunnistasid sõbrad TMZ.comile, et ta oli nüüdki olnud hirmsas depressioonis.